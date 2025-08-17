Cem Duman, Gözaltına Alındı. Çok Tartışıldı

Gündem

AVUKAT CEM DUMAN GÖZALTINDA

Cem Duman isimli avukatın, dün Selahattin Yılmaz liderliğindeki silahlı suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alındığı belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde gerçekleşen operasyonda, Yılmaz ile bağlantılı olduğu düşünülen ve aralarında 2 avukatın da olduğu toplamda 14 şüpheli gözaltına alındı. Selahattin Yılmaz’ın Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) yönetimine yakınlığı ise dikkat çekti.

ŞÜPHELİ AVUKATLAR BELLİ OLDU

Gözaltına alınan avukatlardan birinin Cem Duman olduğu, diğeri ise Semra Ilık isimli avukatın olduğu belirtildi. Cem Duman, son dönemlerde lüks yaşam tarzıyla dikkat çekiyor. Altın kaplama makam odası ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarını kullanarak oluşturduğu içeriklerle gündemde yer alıyordu. Duman, sosyal medya platformlarında Cumhurbaşkanı’yla yakın ilişkisi varmış gibi paylaşımlar yaparak, Külliye’den kendisine hediye geldiğini iddia ediyordu.

