Cem Duman Gözaltına Alındı. Lüks Yaşamı Konuşuluyordu

GÖZALTINA ALMA OPERASYONU

Cem Duman isimli avukatın, liderliğini Selahattin Yılmaz’ın üstlendiği silahlı suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındığı bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde dün sabah yapılan operasyonda, Yılmaz ile birlikte hareket ettiği değerlendirilen 14 şüpheliden ikisi avukat olmak üzere gözaltına alındı. Selahattin Yılmaz’ın MHP yönetimine yakın olduğu detayları da gündeme geldi.

AVUKATLARIN İFŞASI

Gözaltına alınan avukatlardan birinin Cem Duman olduğu, diğerinin ise Semra Ilık isimli avukat olduğu belirlendi. Cem Duman, son dönemlerdeki lüks yaşam tarzı ve altın kaplama makam odası gibi detaylarıyla dikkat çekmiş, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarını kullanarak içerikler oluşturmuştu. Duman, sosyal medya üzerinden sanki Cumhurbaşkanı’yla yakın bir ilişki içindeymiş gibi paylaşımlar yaparak, kendisine Külliye’den hediyeler gönderildiğini de iddia ediyordu.