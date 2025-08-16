Cem Duman Gözaltına Alındı, Lüks Yaşantı

Gündem

CEM DUMAN’IN GÖZALTINA ALINMASI

Cem Duman isimli avukatın, liderliğini Selahattin Yılmaz’ın üstlendiği silahlı suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındığı ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma çerçevesinde, dün sabah yapılan operasyonda Yılmaz ile işbirliği içinde olduğu değerlendirilen toplamda 14 şüpheli gözaltına alındı. Bu süreçte Selahattin Yılmaz’ın MHP yönetimiyle olan bağlantılarına dair bilgiler de gündeme geldi.

ŞÜPHELİ AVUKATLAR

Gözaltına alınan avukatlardan birinin Cem Duman olduğu; diğerinin ise Semra Ilık isimli bir avukat olduğu belirlendi. Cem Duman, son dönemlerde lüks yaşam tarzı, altın kaplama makam odası ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarını kullanarak oluşturduğu içeriklerle kamuoyunun dikkatini çekiyor. Sosyal medya paylaşımlarında, sanki Cumhurbaşkanıyla yakın ilişkisi varmış gibi bir izlenim yaratıyor ve kendisine Külliye’den hediye gönderildiğine dair iddialarda bulunuyor.

