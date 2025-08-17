Cem Duman Gözaltına Alındı, Lüks Yaşıyordu

CEM DUMAN’IN GÖZALTINA ALINMASI

Cem Duman isimli avukatın, önceki gün liderliğini Selahattin Yılmaz’ın üstlendiği silahlı suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındığı bilgisi ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, sabah saatlerinde yapılan operasyonda Yılmaz ile bağlantılı olduğu düşünülen, aralarında iki avukatın da bulunduğu toplam 14 şüpheli gözaltına alınmıştı. Selahattin Yılmaz’ın Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) yönetimiyle olan bağlantıları da gündeme gelmiş durumda.

Gözaltına alınan avukatlar arasında Cem Duman ve Semra Ilık isimli avukatların bulunduğu tespit edildi. Cem Duman, son günlerde lüks yaşam tarzı, altın kaplama makam odası ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarını kullanarak oluşturduğu içeriklerle kamuoyunun dikkatini çekmişti. Özellikle sosyal medya platformlarında sanki Cumhurbaşkanı ile yakın bir ilişki içindeymiş gibi paylaşımlar yapıyor, Külliye’den hediye aldığını iddia ediyordu.