Cem Duman Gözaltına Alındı, Lüks Yaşıyordu

CEM DUMAN’IN GÖZALTINA ALINMASI

Cem Duman isimli avukatın, dün Selahattin Yılmaz liderliğindeki silahlı suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alındığı öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma çerçevesinde düzenlenen operasyonda, Yılmaz ile bağlantılı olduğuna inanılan, aralarında iki avukatın da bulunduğu toplam 14 şüpheli gözaltına alındı. Selahattin Yılmaz’ın Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) yönetimiyle olan yakınlığı ise dikkat çekti.

GÖZALTINA ALINAN AVUKATLAR

Gözaltına alınan avukatlardan birinin Cem Duman olduğu belirlenirken, diğerinin Semra Ilık isimli bir avukat olduğu tespit edildi. Cem Duman, son günlerde gösterişli yaşam tarzı, altın kaplama makam odası ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarını kullanarak oluşturduğu içeriklerle gündeme gelmişti.

Duman, sosyal medya platformlarında Cumhurbaşkanı ile yakın ilişki içinde olduğuna dair paylaşımlar yapıyor ve kendisine Külliye’den hediyeler geldiğini iddia ediyordu. Bu durum, kamuoyunda dikkat çeken bir tartışma konusu haline geldi.

17 AĞUSTOS DEPREMİ ANILDI

Büyük Marmara Depremi'nin 26. yıldönümünde, 17 bin 480 kayıp ve yüz binlerce evsiz anımsandı. Acılar hala taze ve unutulmuyor.
Çanakkale’de Yangın Sürüyor, Girişler Kapatıldı

Çanakkale Gelibolu'daki orman yangını ikinci gününde devam ediyor. Yangın nedeniyle 5 köy tahliye edilirken, alevlerle mücadele hem karadan hem de havadan sürdürülüyor.

