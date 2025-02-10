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Spor

Cem İlkel Kuveyt Turnuvası’nda Şampiyon Oldu

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KUVEYT’TE BAŞARI

Kuveyt’in Zahra bölgesinde düzenlenen toplam 15 bin dolar ödüllü turnuvanın finalinde Cem, 4 numaralı seri başı olarak mücadele eden İsviçreli Johan Nikles ile karşılaştı. Cem, sert zeminde gerçekleşen bu zorlu maçta, rakibini 6-1’lik setlerle 2-0 yenmeyi başardı ve kupayı kazandı.

CEM’İN BAŞARISI

29 yaşındaki milli raket, bu zaferle birlikte ITF turnuvalarında 6. tekler şampiyonluğunu elde etti. Cem’in performansı, hem kendisi hem de ülkemiz açısından önemli bir başarı olarak kayıtlara geçti.

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