Gündem

Cem Yiğit Üzümoğlu Gözaltına Alındı

cem-yigit-uzumoglu-gozaltina-alindi

İBB’YE YÖNELİK OPERASYNLAR HAKKINDAKİ GELİŞMELER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik 19 Mart’taki operasyonlar, Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından yapılan genel boykot çağrısıyla ilişkilendirilen soruşturma çerçevesinde kapsamlı bir şekilde ilerliyor. Yapılan açıklamalara göre, bu soruşturma sonucu 16 kişi için gözaltı kararı verildi ve bunlardan 11’i gözaltına alındı.

ÜNLÜ İSİMLER ARASINDA GÖZALTILAR

Gözaltına alınan kişiler arasında yer alan isimler dikkat çekiyor. Özellikle Şakir Paşa Ailesi’nin de aralarında bulunduğu isimler arasında, “Mucizeler ve Skandallar” dizisinde rol almış ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu’nun da yer aldığı belirtiliyor. Gözaltı süreçleri devam ederken, gelişmeler merakla takip ediliyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Macaristan UCM’den Ayrılma Kararı Aldı

Macaristan, İsrail Başbakanı Netanyahu ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden çekilme sürecini başlattığını duyurdu.
Dünya

Macaristan UCM’den Çekilme Kararı Aldı

Macaristan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldiği gün Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden çekilme sürecini başlattığını duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.