Cem Yiğit Üzümoğlu Gözaltına Alındı

İBB’YE YÖNELİK OPERASYNLAR HAKKINDAKİ GELİŞMELER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik 19 Mart’taki operasyonlar, Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından yapılan genel boykot çağrısıyla ilişkilendirilen soruşturma çerçevesinde kapsamlı bir şekilde ilerliyor. Yapılan açıklamalara göre, bu soruşturma sonucu 16 kişi için gözaltı kararı verildi ve bunlardan 11’i gözaltına alındı.

ÜNLÜ İSİMLER ARASINDA GÖZALTILAR

Gözaltına alınan kişiler arasında yer alan isimler dikkat çekiyor. Özellikle Şakir Paşa Ailesi’nin de aralarında bulunduğu isimler arasında, “Mucizeler ve Skandallar” dizisinde rol almış ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu’nun da yer aldığı belirtiliyor. Gözaltı süreçleri devam ederken, gelişmeler merakla takip ediliyor.