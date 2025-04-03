Cem Yiğit Üzümoğlu Gözaltına Alındı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE YÖNELİK OPERASYONLAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik olarak gerçekleştirilen 19 Mart operasyonları, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından genel boykot çağrısıyla ilişkilendirilen bir soruşturma çerçevesinde başlatıldı. Bu kapsamda toplamda 16 kişi hakkında gözaltı kararı alındığı belirtildi ve bu kişilerin 11’inin gözaltına alındığı öğrenildi.

GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA ÜNLÜ İSİMLER VAR

Gözaltına alınanlar arasında Şakir Paşa Ailesi de bulunuyor. Ayrıca, Mucizeler ve Skandallar dizisinde yer alan ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu’nun da gözaltına alındığı ifade ediliyor. Bu durumun, gerek kamuoyunda gerekse medyada geniş yankı bulması bekleniyor.