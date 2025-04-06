Cem Yılmaz X Hesabını Kapatıyor! Tepkilere Dayanamadı

CEM YILMAZ’IN SOSYAL MEDYADAN ÇEKİLMESİ

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, 16 milyondan fazla takipçisinin bulunduğu X hesabını kapatma kararı aldı. 6 Nisan 2025 tarihinden itibaren erişime kapanan hesabının, sanatçının son günlerdeki sessizliği nedeniyle sosyal medyada artan eleştirilerin ortasında kapandığı iddia ediliyor. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Türkiye genelindeki protesto gösterilerinde tutuklanan 301 üniversite öğrencisi hakkında sessiz kalması, Yılmaz’a yönelik eleştirilerin daha da fazla artmasına neden oldu.

TOPLUMSAL EYLEMLERE KARŞI SESSİZLİK

Birçok sosyal medya kullanıcısı, sanatçının toplumsal olaylar karşısındaki suskunluğunu eleştirerek, “duyarsızlık” ve “kaygısızlık” suçlamalarında bulundu. Yılmaz’ın yıllardır biriktirdiği popülariteye rağmen, yaşanan olaylarla ilgili açıklama yapmaması kamuoyunda hayal kırıklığı oluşturdu. Tepkilerin artmasıyla birlikte, sanatçının sosyal medyada hedef haline geldiği ve bu baskılar sonucunda X hesabını kapatma kararı aldığı düşünülüyor. Öncesinde sosyal medya üzerinde ara vermiş olan Yılmaz, bu sefer oldukça radikal bir adım atmış oldu.

SANATÇILARIN SORUMLULUKLARI ÜZERİNE TARTIŞMA

Bu gelişme, sanatçının sosyal medyadaki linç kültürüne karşı bir tepki olarak yorumlanırken, aynı zamanda sanatçıların toplumsal sorumlulukları ve ifade özgürlüğü konularında yeniden bir tartışma başlattı. Cem Yılmaz’ın bu sessizlik konusunda bir açıklama yapıp yapmayacağı henüz belirsizliğini korurken, sanat dünyasında ve kamuoyunda bu durumun ne kadar devam edeceği merakla takip ediliyor.