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Cemal Enginyurt’a Cumhurbaşkanına Hakaret Soruşturması

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İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI, ENGİNYURT HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Demokrat Parti’den istifa ederek CHP’ye katılan İstanbul milletvekili Cemal Enginyurt hakkında, partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelttiği ifadeler sebebiyle “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “Tehdit” suçlamalarıyla re’sen bir soruşturma başlattı. Bu gelişme, siyasi arenada tartışmalara yol açtı.

BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Enginyurt hakkında yaptığı resmi açıklamada “İstanbul milletvekili Cemal Enginyurt hakkında bugün partisinin grup toplantısında Sayın Cumhurbaşkanına sarfettiği sözlerden dolayı Cumhurbaşkanına hakaret ve tehdit suçlarından re’sen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, gelişmelerin dikkate alındığını ve hukukun işlerlik kazanacağını ortaya koyuyor.

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