Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasının ilk duruşması görüldü. Acılı baba Cemil Kundakçı, duruşma sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Kundakçı, sanıklardan Aleyna Kalaycıoğlu ve annesinin tavırlarını eleştirdi. Oğlunu en son arife günü gördüğünü belirten baba, o gece yaşananları anlattı.

ARACIN CAMINA DAYANIP ATEŞ ETTİ

Canbay ve Kubilay, Aleyna’nın bulunduğu stüdyoya gitti. Aleyna, yanlarından geçerek başka bir arabayla ayrıldı. Daha sonra yeni sevgilisi Alaattin ile buluştu. Alaattin, babasının korumaları ve çakarlı aracını istedi. Korumalarla birlikte arabaya yaklaştı. Silahını çekip kurdu ve aracın camına dayadı. Kapıyı açıp ateş ettikten sonra kaçtı.

VURULDUKTAN SONRA KÖPEĞİNİ SORDU

Kubilay vurulup yere düştü. Aleyna olayı görmesine rağmen müdahale etmedi. Ambulans da çağırmadı. Arkadaşına mesaj atarak sadece köpeğine bakmasını istedi. Yakalanana kadar Kubilay’ın durumunu sormadı. Alaattin’i farklı adreslere götürmek için plan yaptılar.

SİLAHTA PARMAK İZİ KALMASIN DİYE

Müzik piyasasına girmek isteyen Aleyna, Canbay’ı kullandı. Ayrılınca yeni sevgilisini kışkırttı. Alaattin’e silahı verenin Aleyna olduğu iddia ediliyor. Aleyna, silahı göğsüne dayadığını ancak patlamadığını söyledi. Bunun parmak izi kalmaması için söylendiği belirtiliyor.

CANBAY'IN İFADESİ DEĞİŞTİ

Baba Cemil Kundakçı, Canbay’a olay anında müdahale edip etmediğini sordu. Canbay, kesinlikle müdahale etmediğini söyledi. Mahkemede ise cenin pozisyonu aldığını iddia etti. Uzun boylu birinin ön koltukta bu pozisyonu alması mümkün değil. Canbay’ın elinde barut izi de çıkmadı.

ANNE-KIZ ÇOK İYİ ROL YAPIYOR

Aleyna mahkemede Kubilay’dan bahsederken duygusal davrandı. Baba Kundakçı, buna tepki gösterdi. Aleyna’nın oğlu için ‘ayakçı’ kelimesini kullandığını söyledi. Ana-kızın yapmacık davrandığını belirtti. Aleyna’nın psikopat bir yönü olduğunu ifade etti.