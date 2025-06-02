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Cemil Tugay’dan Yayında Sert Tepki

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GREVE DEVAM EDİYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerindeki Genel-İş Sendikası üyeleri, grevlerinde beşinci güne girdikleri sırada, kent genelinde biriken çöpler halkı olumsuz etkiliyor. Başkan Cemil Tugay, durumu yerinde görmek için sahaya inerek temizlik çalışmaları yaptı.

TARTIŞMALARA YOL AÇTI

Grevi eleştiren Tugay, DİSK temsilcisiyle tartışma yaşadı. Tugay, TELE1 canlı yayınında kendisine yöneltilen “grev kırıcı” eleştirilerine “4,5 milyon İzmirliyi temsil ediyorum, bu ifadelerinizi düzeltin” diyerek sert bir şekilde yanıt verdi.

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