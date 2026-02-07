Cemre Düşmeleri 2026: Hava, Su ve Toprağa Ne Zaman Düşecek

Soğuk havaların etkisini sürdürmesiyle birlikte cemrelerin ne zaman düşeceği merak ediliyor. Cemrelerin düşmesiyle birlikte soğuk günlerin ardından hava, su ve toprağın ısındığına dair bir inanç bulunuyor. Arapça ve Farsça kaynaklarda, çeşitli kavimlerin cemrenin yerin altından yükseldiğine dair inançlarının olduğu ifade ediliyor. Türk kültüründe ise genel olarak cemrenin düştüğü düşüncesi hakim. Peki, havaya, toprağa ve suya cemre ne zaman düşecek? Cemre düşmesi ne anlama geliyor?

CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Cemreler, Kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra düşmeye başlar. İlk cemre havaya 19-20 Şubat tarihlerinde düşecek.

CEMRE DÜŞME SIRASI

Cemre düşme sırası ise şu şekildedir: 1. cemre havaya 19-20 Şubat’ta, 2. cemre suya 26-27 Şubat’ta, 3. cemre ise toprağa 5-6 Mart’ta düşecek.

CEMRE DÜŞMESİ NE DEMEK?

Arapça kökenli olan cemre kelimesi, ‘ateş, kor, köz’ gibi anlamlara geliyor. Halk kültüründe cemre, ‘baharın habercisi’ olarak görülüyor. Cemrenin, soğuk kış günlerinin ardından havayı, toprağı ve suyu ısıttığına inanılıyor. Cemrelerin düşmesi, Kasım Günlerinden Hızır Günlerine geçişin sembollerinden biri olarak kabul ediliyor.