Cenaze Evinde Kavga: 2 Ölü 2 Yaralı

ÇİÇEK CADDESİ’NDE KAVGA

Çorlu’nun Hıdırağa Mahallesi Çiçek Caddesi’ndeki bir evde kavga meydana geldi. A.B.’nin kız kardeşinin cenazesi için İstanbul’dan ilçeye geldiğini öğrenen husumetlisi Aykut Ertaşır, yeğeni Olcay Ertaşır ile birlikte cenaze evine gitti. Burada taraflar arasında başlayan tartışma, silahların da kullanıldığı bir kavgaya dönüştü.

SİLAHLI KAVGA VE SONUÇLARI

Kavga sırasında, vücutlarına kurşun isabet eden Aykut Ertaşır, Olcay Ertaşır ile birlikte A.B. ve O.T. kanlar içinde yere yığıldı. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri hemen sevk edildi.

YARALILAR VE SORUŞTURMA

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Aykut Ertaşır ve yeğeni Olcay Ertaşır’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı durumdaki A.B. ve O.T., ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Olayla ilgili polis ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı.