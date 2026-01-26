Cenazede Miras Kavgası: Kardeş Katliamı Gerçekleşti

Olay, saat 16.30 sularında Nurtepe Mahallesi’ndeki bir camide gerçekleşti. İddialara göre, miras paylaşımı nedeniyle anlaşmazlık yaşayan Mustafa ve Mehmet Mutlu kardeşler, vefat eden anneleri Nuriye Mutlu’nun cenaze namazında bir araya geldi. İkindi namazından sonra gerçekleştirilen cenaze namazının hemen ardından iki kardeş arasında tartışma başladı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞÜYOR

Tartışma hızla büyüyerek kavgaya dönüştüğü sırada Mustafa Mutlu, silahını çekerek kardeşi Mehmet Mutlu’yu başından ve karnından vurdu. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Sağlık ekipleri olay yerine ulaşarak hızlı bir şekilde müdahale etti. Yapılan kontrollerde Mehmet Mutlu’nun ağır yaralı olduğu belirlendi ve acil olarak ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak tüm müdahalelere rağmen Mutlu hayata döndürülemedi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Mustafa Mutlu, Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullandığı ruhsatsız silaha el konulurken, şüphelinin polis kayıtlarında ‘Kasten yaralama’ başta olmak üzere toplamda 10 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.