Cengiz Ünder ABD’ye Transfer Oluyor

CENGİZ ÜNDER İÇİN SÜRPRİZ TRANSFER GELİŞMESİ

Fenerbahçe’ye katıldığı dönemden bu yana beklentileri karşılayamayan ve yüksek maliyetli bir oyuncu olarak ara transfer döneminde gönderilmek istenen Cengiz Ünder için beklenmedik bir talip ortaya çıktı. 27 yaşındaki futbolcu, kariyerine Amerika Birleşik Devletleri’nde devam edecek. Rusya’dan gelen teklifler ve Beşiktaş ile yaşanan anlaşmazlık sonrası Cengiz Ünder, sarı-lacivertli takımda kalmayı tercih etmişti.

MLS’DE YENİ BİR SAYFA AÇACAK

Türkiye ve Avrupa’nın birçok yerinde transfer dönemi sona ermesine rağmen, Cengiz Ünder’e takım bulundu. Gelen son kulis bilgilerine göre, Fenerbahçe, Major League Soccer (MLS) ekiplerinden Los Angeles FC ile anlaşma sağladı. ABD takımı, Cengiz Ünder’i satın alma opsiyonu ile kadrosuna almak üzere oldukça yakın bir noktada. Anlaşmanın detaylarına göre, Los Angeles FC, Cengiz Ünder için Fenerbahçe’ye 1.2 milyon euro kiralama bedeli ödeyecekken, maaş iki kulüp arasında ortak olarak paylaşılacak. MLS temsilcisinin Cengiz Ünder için öncelikli satın alma hakkı da bulunacak.