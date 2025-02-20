Cengiz Ünder, Los Angeles’a Kiralandı

SÖZLEŞME DETAYLARI AÇIKLANDI

Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Cengiz Ünder’in sezon sonuna kadar MLS takımlarından Los Angeles’a kiralandığını duyurdu. Sarı-lacivertli ekip, konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: ”Kulübümüz Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Cengiz Ünder’in 1 Temmuz 2025’e kadar kiralık transferi konusunda Amerika Birleşik Devletleri Ligi MLS takımlarından Los Angeles FC ile prensip anlaşmasına varmıştır.”

SATIN ALMA OPSİYONU BULUNUYOR

Los Angeles FC ekibi de, Cengiz Ünder’in satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığını bildirdi. Bu durum, hem futbolcunun kariyeri hem de kulüpler açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Cengiz Ünder’in performansı, kiralık döneminde büyük bir merakla takip edilecek.