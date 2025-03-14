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Cenk Tosun Fenerbahçe’den Ayrılmaya Hazırlanıyor

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FENERBAHÇE’DEN YENİ TRANSFER GELİYOR

Süper Lig’in köklü takımlarından Fenerbahçe, sezon başında kadrosuna kattığı Cenk Tosun ile beklediği süreleri bulamadı. Düzenli oynama şansı elde etmek isteyen golcü oyuncu için geçtiğimiz haftalarda beklenmedik bir transfer fırsatı söz konusu oldu.

URAWA RED DIAMONDS HAREKETE GEÇİYOR

Japonya’nın Urawa Red Diamonds kulübü, Cenk Tosun için resmi adımlar atmaya başladı. Fenerbahçe ile de anlaşma sağlanmasının ardından şimdi takım, Cenk Tosun ile bütün şartlarda uzlaştı. Transferin resmiyet kazanması için ise gerekli yasal prosedürler ve oyuncunun çalışma ile oturum izni gibi detayların çözüme kavuşturulması gerekiyor.

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