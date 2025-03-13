Cenk Tosun Fenerbahçe’den Urawa’ya Transfer Oluyor

Cenk Tosun Fenerbahçe ile Yollarını Ayırıyor

Fenerbahçe, sezon başında kadrosuna dahil ettiği Cenk Tosun’un beklediği forma şansını bulamaması üzerine, golcünün sarı-lacivertli takımdan ayrılma sürecine girdi. Yapılan haberlere göre, Japonya’nın J1 League takımlarından Urawa Red Diamonds, 33 yaşındaki oyuncu ile birlikte Fenerbahçe ile de her konuda anlaşma sağladı. Transferin resmiyet kazanması için yasal işlemlerin ve çalışma izni gibi detayların çözülmesi gerekiyor. Resmi açıklamanın ise UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında, Rangers ile oynanacak maçın ardından yapılması öngörülüyor.

Cenk Tosun’un Fenerbahçe Kariyeri

Fenerbahçe, Cenk Tosun ile sezon başında 2 yıllık sözleşme imzaladı fakat oyuncu bu sezon düzenli olarak forma giyemedi. Toplam 17 maçta yer alan tecrübeli golcü, sadece 283 dakika sahada kalabildi ve bu süre içinde 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri gibi isimlerin arka planda kalan Tosun, daha fazla oynama şansı bulabileceği bir takıma geçmek istediğini yönetime iletmişti.

Japonya’dan Geldiği Teklif

Son dönemde Cenk Tosun için beklenmedik bir transfer gelişmesi yaşandı. Japon ligindeki köklü ekip Urawa Red Diamonds, deneyimli forvet için resmi görüşmelere başlamıştı. Kulüpler arasındaki pazarlıklar sonuç vermiş durumda ve Cenk Tosun’un önerilen şartları kabul ettiği ifade ediliyor. Japonya’daki transfer döneminin 26 Mart’ta sona erecek olması, süreci hızlandırıyor.

Transfer Sürecinin Detayları

Urawa Red Diamonds, Cenk Tosun’a düzenli oynama garantisi ve cazip bir maaş teklif etti. Transferin tamamlanabilmesi için oyuncunun Japonya’daki çalışma ve oturum izni gibi yasal süreçlerin aşılması gerekiyor. Haberlere göre, bu işlemler Rangers maçından sonra birkaç gün içinde tamamlanacak ve resmi açıklamanın yapılması planlanıyor.