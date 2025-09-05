Gündem

Cenk Tosun’un Fenerbahçe Macerası Bitti

Cenk Tosun ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe’nin geçtiğimiz sezon Beşiktaş’tan transfer ettiği tecrübeli santrfor, sarı-lacivertli ekipte aradığı fırsatları bulamıyor. Süre kazanmakta güçlük çeken ve birçok takımın radarına giren Cenk Tosun, yeni bir imzaya hazırlanıyor.

İSTATİSTİKLER VE GİDEN YOL

34 yaşındaki Cenk Tosun, Fenerbahçe formasıyla şimdiye kadar 24 resmi maçta yer aldı. Bu karşılaşmalarda yalnızca 352 dakika sahada kalırken, 2 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulundu. Bunun yanında, Cenk Tosun, Süper Lig’de beklenmedik bir transfere hazırlanırken, Fenerbahçe’ye de veda etmeye hazırlanıyor.

ÖNEMLİ

