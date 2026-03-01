CENTCOM’dan İran Operasyonu Detayları Açıklandı

CENTCOM, İRAN’A YAPILAN SAMAN ATEŞİ OPERASYONUNU DUYURDU

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD’nin İsrail ile işbirliği içinde gerçekleştirdiği İran’a yönelik operasyona dair ayrıntılı bilgi ve görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.

ABD, İRAN’IN ASKERİ HEDEFLERİNE OPERASYON BAŞLATTI

Operasyon, ABD Başkanı Donald Trump’ın direktifi doğrultusunda hayata geçirildi. Açıklamada, “acil tehdit oluşturan noktalara öncelik verildiği” belirtilirken, “İran rejiminin güvenlik yapısını dağıtmak amacıyla hedeflere yönelik saldırılara başlandı” ifadesine yer verildi. Saldırılar arasında İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun (DMO) komuta merkezleri ve kontrol istasyonları, İran’ın hava savunma sistemleri, füze rampaları, insansız hava aracı fırlatma alanları ve askeri havaalanlarının hedef alındığı açıklandı. İlk saldırı dalgasının ardından CENTCOM’un, yüzlerce İran füzesi ve insansız hava aracına karşı savunma tedbirleri aldığı bildirildi. Ayrıca, “ABD personeline ait can kaybı ya da muharebe kaynaklı yaralanma yaşanmadı. ABD tesislerindeki hasar asgari seviyede kaldı ve operasyonların yürütülmesini etkilemedi” denildi.

ABD İLK KEZ KAMİKAZE İHA KULLANDIKLARINI AÇIKLADI

Açıklamada ayrıca, ABD ordusunun, düşük maliyetli kamikaze insansız hava araçlarını (İHA) İran’a yönelik saldırılarda ilk defa kullandığı belirtildi. “Harekatın ilk saatlerinde hava, kara ve denizden fırlatılan hassas güdümlü mühimmatlar kullanıldı. CENTCOM bünyesindeki Scorpion Strike (Akrep Saldırısı) Görev Gücü, düşük maliyetli tek yönlü saldırı İHA’larını muharebede ilk kez devreye soktu” ifadesi paylaşıldı. “Destansı Öfke Harekatı, Amerikan askeri ateş gücünün bu neslin gördüğü en büyük kuvvet yığınağını temsil etmektedir” şeklinde bir açıklama yer aldı. CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper’ın, “Başkan, kararlı bir eylem emri verdi ve cesur askerlerimiz; Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Deniz Piyadeleri, Uzak Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik personelimiz bu çağrıya karşılık veriyor” sözleri de duyuruldu.