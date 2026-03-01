İran Saldırısında Hayatını Kaybedenler Arasında Hamaney Ailesi de Var

ABD VE İSRAİL İRAN’A SALDIRDI

ABD ve İsrail, İran’a yönelik saldırılarda bulundu. Bu saldırılara karşılık İran, misilleme yaparak yanıt verdi. İsrail, İran lideri Hamaney’in öldüğünü ileri sürerken, İran bu iddiayı yalanladığını belirtti.

201 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, açıklamasında birkaç üst düzey komutanlarının hayatını kaybettiğini ifade etti. Ayrıca, İran Kızılayı, saldırılarda toplamda 201 kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı.

HAMANEY’İN AİLESİNDEN KAYIPLAR

İran medyası, İsrail’in düzenlediği saldırılarda Hamaney’in gelini ve damadının da hayatını kaybettiğini duyurdu.