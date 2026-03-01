Husilerden İran’a Destek Çağrısı ve Saldırı Yanıtı

Abdulmelik el-Husi, Husilerin lideri olarak, İran’a yönelik ABD ve İsrail saldırıları ardından Tahran’a desteklerini yineledi.

İRAN’LA DAYANIŞMA İÇİN HAREKET EDECEĞİZ

El-Mesira televizyonunda konuşan Husi, İran’a yönelik saldırıları “ABD-İsrail saldırganlığı” olarak tanımlayarak, İslam dünyasında dayanışmanın önemine vurgu yaptı. İran’ın tutumunu “güçlü ve kararlı” olarak nitelendiren Husi, Tahran’ın, ABD ve İsrail’e karşı etkili bir mücadele verdiğini belirtti. Ayrıca, “ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası İran’la dayanışma içinde hareket edeceğiz.” şeklinde ifade bulundu.

ABD ÜSLERİNİ HEDEF ALMAK MEŞRU BİR HAK

Her türlü gelişmeye karşı hazırlıklı olduklarını belirten Husi, bölgedeki ABD üslerinin hedef alınmasının meşru bir hak olduğunu ve bunun, doğrudan hedef almayı içermediğini vurguladı. Husi, başkent Sana dahil olmak üzere Yemen genelinde İran’a destek amacıyla geniş katılımlı gösteriler yapılması çağrısında bulundu.

ABD VE İSRAİL’İN İRAN’A SALDIRILARI

İran ile ABD arasındaki müzakerelerin devam ettiği sırada, sabah saatlerinde İsrail ve ABD, İran’a ortak saldırılar başlattı. İsrail Savunma Bakanlığı, İran’a yönelik “önleyici saldırı” gerçekleştirdiklerini açıkladı. ABD Başkanı da İran’a yönelik “büyük bir operasyon” başlatıldığını duyurdu. Bu saldırılar, başkent Tahran ile İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentlerini hedef aldı.

SALDIRILAR SONRASI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Saldırılar öncesinde, halkın sığınaklara yönlendirilmesine dair uyarılar yapıldı. İran ordusu, ABD ve İsrail’in saldırılarına karşılık olarak onlara yönlendirilmiş onlarca balistik füze ve insansız hava aracı ile yanıt verileceğini açıkladı. İran, füze saldırıları düzenleyerek Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün’deki ABD üslerini hedef alırken, Bahreyn’deki ABD donanma üssüne de saldırılarda bulundu.