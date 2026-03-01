Hamaney’den Suikast Iddialarına Cevap Geldi

İran lideri Hamaney’e yönelik olası suikast girişimine dair açıklamalarda bulunan Netanyahu, Hamaney’in Tahran’daki konutunun hedef alındığını ifade etti. Netanyahu, “Onun hayatta olmadığına dair birçok işaret var” şeklinde iddiada bulundu.

TRUMP’TAN SUİKAST İDDİALARINA YANIT

Diğer yandan, ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden Hamaney’in öldüğünü duyurdu. Bu gelişmeler yaşanırken, Hamaney’in resmi X hesabından dikkat çekici bir paylaşım yapıldı. Paylaşımında Hz. Ali’nin de lakabı olan “Haydar aleyhisselamın adıyla” ifadelerini kullandı.