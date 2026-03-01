Hamaney’den Suikast Iddialarına Cevap Geldi

İran lideri Hamaney’e yönelik olası suikast girişimine dair açıklamalarda bulunan Netanyahu, Hamaney’in Tahran’daki konutunun hedef alındığını ifade etti. Netanyahu, “Onun hayatta olmadığına dair birçok işaret var” şeklinde iddiada bulundu.

TRUMP’TAN SUİKAST İDDİALARINA YANIT

Diğer yandan, ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden Hamaney’in öldüğünü duyurdu. Bu gelişmeler yaşanırken, Hamaney’in resmi X hesabından dikkat çekici bir paylaşım yapıldı. Paylaşımında Hz. Ali’nin de lakabı olan “Haydar aleyhisselamın adıyla” ifadelerini kullandı.

Gündem

İran’dan ABD ve İsrail’e Yanıt Geliyor

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ABD ve İsrail'e yönelik, ülkesine saldırıları nedeniyle "unutulmaz bir ders vereceklerini" ifade etti.
Gündem

İran Saldırısında Hayatını Kaybedenler Arasında Hamaney Ailesi de Var

İsrail ile İran arasındaki çatışmalar sürerken, İran medyası Hamaney'in damadı ve gelininin saldırılar sırasında öldüğünü duyurdu. Hamaney'in durumu ise belirsizliğini koruyor.
Gündem

Trump’ın İran Operasyonunu Mar-a-Lago’dan İzleme Anları

Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran operasyonunu yönettiği anlara ait videolar yayımlandı. Bu görüntüler dikkat çekti.
Gündem

CENTCOM’dan İran Operasyonu Detayları Açıklandı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a yönelik "Destansı Öfke" operasyonunda ilk kez kamikaze insansız hava aracı kullanıldığını duyurdu.
Gündem

Gazze Şeridi’ne Geçişler İkinci Duyuruya Kadar Kapatıldı

İsrail ordusu, İran'a yönelik saldırılar gerekçesiyle Gazze Şeridi'ndeki Refah Sınır Kapısı'nın kapandığını duyurdu. Geçişlerin durdurulmasının sebebi bu saldırılar olarak belirtildi.

