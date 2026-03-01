İran’dan ABD ve İsrail’e Yanıt Geliyor

ABD VE İSRAİL’DEN İRAN’A ASKERİ OPERASYON

ABD ve İsrail güçleri, İran’ın başkenti Tahran başta olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerine yönelik ortak askeri harekâta başladı. İran yetkilileri, gerileme karşılık olarak tepki vermeye devam ediyor. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, “Siyonist suçluları ve utanmaz Amerikalıları pişman edeceğiz. Cesur askerler ve büyük İran milleti, uluslararası baskıcılara unutulmaz bir ders verecek.” şeklinde ifadelerde bulundu.

İSRAİL VE ABD’DEN İRAN’A SALDIRILAR

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken, sabah saatlerinde İsrail ve ABD güçleri İran’a ortak saldırılar düzenledi. İsrail Savunma Bakanlığı, İran’a karşı “önleyici saldırı” başlattığını duyurdu. ABD Başkanı, İran’a yönelik “büyük bir operasyon” başlattıklarını bildirdi. Bu saldırılar esnasında başkent Tahran ile İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah gibi yerlerin de aralarında bulunduğu 24 eyalet hedef alındı.

İRAN KIZILAYI’NIN AÇIKLAMALARI

İran Kızılayı, saldırılarda şu ana kadar 201 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 747 kişinin yaralandığını duyurdu. İran ordusu, ABD ve İsrail’in saldırılarına karşılık verme amacıyla İsrail’e balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar düzenlediklerini açıkladı. Ayrıca, İran ordusu Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde de ABD üslerine ve askeri hedeflere yönelik füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılar gerçekleştirdi.