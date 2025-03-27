Cep Telefonları İçin Garanti Süresi Artıyor

BTK’DAN AKILLI CİHAZLAR İÇİN YENİ DÜZENLEME

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), akıllı telefon ve tabletlerle ilgili önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Avrupa Birliği (AB) mevzuatı çerçevesinde hazırlanan tebliğ taslağı ile bu cihazların çevreye daha duyarlı hale getirilmesi hedefleniyor.

YEDİK KALITE ASSİSTANLIĞI ZORUNLU OLACAK

Teknolojik ürünlerin üretim ve satış süreçlerinde önemli değişiklikler yaşanacak. Şirketler, cep telefonları, tabletler, hoparlörler, kameralar ve benzeri ürünlerin piyasa arzı sona erdikten sonra, yedek parçalarını en az 7 yıl daha tüketicilere sağlamak zorunda olacak.

PERSONAL VERİLERİ KORUMA YAZILIMI

Ayrıca, tamircilerin sorumluluklarını güvence altına almak için bir sigorta düzenlemesi yapılması talep edilecek. Cihazlarda kişisel bilgilerin sıfırlanmasını sağlayan bir yazılımın bulundurulması da zorunlu hale getirilecek.

DURUMU GÜÇLENDİRİYOR

Cihazların daha dayanıklı olması için çeşitli taahhütler sunulacak. Cihazların koruyucu kaplama olmadan 45 kez düşmeye karşı dayanıklı olması hedeflenecek. Ayrıca, çizilme dayanıklılığı belirli bir seviyenin altında olmaması sağlanacak. Boyutu bir milimetreden büyük yabancı cisimlere ve su sıçramalarına karşı da koruma sağlanması gerekecek. İşletim sistemi güncellemeleri ile ilgili olarak imalatçılara ve ithalatçılara ek şartlar getirileceği belirtiliyor. Söz konusu düzenlemenin haziran ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor.