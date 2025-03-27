Cep Telefonlarına 7 Yıl Garanti Geliyor

BTK, AKILLI TELEFON VE TABLETLER İÇİN YENİ DÜZENLEMELER GETİRİYOR

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), akıllı telefon ve tabletler için yeni bir düzenleme başlatıyor. Avrupa Birliği (AB) mevzuatı ile uyum çerçevesinde hazırlanan tebliğ taslağı, bu cihazların çevre dostu hale getirilmesini amaçlıyor.

YEDİ YILLIK YEDİK PARÇA ÜRETİMİ ZORUNLULUĞU

Yeni düzenlemeye göre, şirketler cep telefonları, tabletler, hoparlörler ve kameralar gibi teknolojik ürünlerin pazara sunulmasının ardından yedek parçalarını en az 7 yıl boyunca sağlamakla yükümlü olacak.

PERSONAL BİLGİ SIFIRLAMA YAZILIMI ZORUNLU HALE GELİYOR

Cihaz tamircilerinin yükümlülüklerini kapsayan bir sigorta poliçesinin bulunması gerekecek. Ayrıca, kullanıcıların kişisel bilgilerini sıfırlamasını sağlayan bir yazılımın cihazlarda yer alması zorunlu hale gelecek.

DURABILITE VE DAYANIKLILIK YENİ STANDARTLAR

Cihazların dayanıklılık koşulları da belirleniyor. Cihazların koruyucu kaplama veya kılıf olmadan 45 kez düşmeye karşı dayanıklı olması taahhüt edilecek. Çizilme dayanıklılığı belirli bir sertliğin altında olmamalı. Ayrıca, boyutu bir milimetreden büyük olan yabancı cisimlere ve su sıçramasına karşı dayanıklılık sağlanacak. İşletim sistemleri için imalatçı ve ithalatçıya belirli şartlar getirilecek. Söz konusu düzenlemenin haziran ayında uygulanmaya başlanabileceği ifade ediliyor.