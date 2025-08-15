Çerçioğlu’nun AK Parti’ye Geçişi Sonrası İstifalar

AYDIN SİYASETİNDE YENİ İSTİFALAR

Aydın siyasetindeki dengelerin değişimiyle birlikte yeni istifalar gündeme geldi. CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçi’nin çocuklarının, Başkan Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye katılmasının ardından görevlerinden ayrıldıkları belirtildi. 13 yıl boyunca belediye bünyesinde görev yapan Merve Saatçi Özmen, istifa kararını sosyal medya üzerinden paylaştı. Özmen, paylaşımında “Altı oklu, bacası umuda tüten şanlı Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında doğdum, büyüdüm ben. Ailemin köklerinden miras tüm fikirleri kalbimde yaşadım. Her insan elbet bir değildir ama doğru ise tektir. Doğru olanda bildiğin yolda yürümektir. Emek vererek 13 yıldır çalışmış olduğum Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden istifa ediyorum,” ifadelerine yer verdi.

KARDEŞİNDEN DE BENZER TEPKİ

Özmen’in ardından kardeşi Özgür Saatçi de benzer nedenlerle belediyedeki görevinden ayrıldığını açıkladı. Her iki istifa, CHP İl Başkanı Saatçi’nin ailesinden gelen ilk resmi tepki olarak değerlendirildi. Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye geçişi, CHP içinde tartışmalar yaratmış; bazı gençlik kolları başkanları ve belediye meclis üyeleri de görevlerinden ayrıldıklarını duyurmuştu.