Çerçioğlu, Özel’in Sözlerini Yalanladı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti’ye geçişinin ardından CNN Türk’te Gece Görüşü programında Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat’a açıklamalarda bulundu. Çerçioğlu, “9 Nisan’da 2 bürokratımla birlikte Özgür Özel ile görüşme gerçekleştirdik. Eğer bir davam ya da korkum olsaydı oraya şehir planlamacım ile değil avukatım ile giderdim. Benim alnım ak, başım dik” şeklinde konuştu.

KORKUYORUM DEMEDİ!

Çerçioğlu, kendisiyle ilgili olarak “Özgür Özel doğruyu söylemiyor. Böyle bir şey de söylenmedi” diyerek, bu konunun geçmediğini özellikle vurguladı. Görüşmenin sadece Kuşadası planları ile ilgili olduğunu ifade eden Çerçioğlu, yanındaki şehir planlamacısının bu nedenle bulunmuş olduğunu kaydetti. Ayrıca, İhsan Aktaş dosyasıyla ilgili bir yıl önce aldığı takipsizlik kararını da hatırlattı.

CHP’den ayrılıp AK Parti’ye katılan Çerçioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisine yönelik hakaret içerikli sözleri üzerine avukatı aracılığıyla Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. 14 Ağustos tarihinde sosyal medya hesabı üzerinden partisinden istifa ettiğini açıklayan Çerçioğlu, “Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ben ve üç belediye başkanımız, Cumhuriyet Halk Partisi içinde yaşadığımız sorunlar konusunda defalarca partinin yetkili makamlarında çözüm aramamıza rağmen maalesef bir sonuca ulaşamadık” dedi.

HAKLARINI SAVUNDU

Yaşanan antidemokratik uygulamalarla birlikte temel prensipleri olan dürüstlük, yasalar çerçevesinde hizmet ve kamu ahlakından taviz vermeme ilkeleri nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı yolda yürümenin artık mümkün olmadığını dile getiren Çerçioğlu, her seviyede dürüstlük ve yasalara uygunluk talep ettiklerini, ancak buna rağmen şahsı ve ailesinin hedef alındığını ifade etti.