Çerçioğlu: “Özgür Özel Yalan Söylüyor.”

AÇIKLAMALARDA KENDİSİNİ SAVUNDU

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti’ye katılmasının ardından CNN Türk’te Gece Görüşü programında Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat ile bir röportaj yaptı. Çerçioğlu, “9 Nisan’da 2 bürokratımla birlikte Özgür Özel ile görüşme gerçekleştirdik. Eğer bir davam ya da korkum olsaydı oraya şehir planlamacım ile değil avukatım ile giderdim. Benim alnım ak, başım dik” şeklinde görüşlerini dile getirdi.

ÖZEL’İN SÖZLERİNE YANIT VERDİ

Çerçioğlu, Özgür Özel’in kendisine yönelik beyanlarına da cevap verdi. “Hayır, hiçbir şekilde bu konu geçmedi, bu konu geçmedi” ifadelerini kullanan Çerçioğlu, “Konu sadece Kuşadası planlarıydı. Bu yüzden yanımda şehir planlamacım vardı” dedi. Ek olarak, “Özgür Özel doğruyu söylemiyor. Böyle bir şey de söylenmedi” diyerek karşı görüşlerini aktardı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Özlem Çerçioğlu, CHP’den istifa edip AK Parti’ye katılması sonrası Özgür Özel hakkında hakaret içerikli sözler nedeniyle avukatı aracılığıyla Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Özlem Çerçioğlu sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ben ve üç belediye başkanımız, Cumhuriyet Halk Partisi içinde yaşadığımız sorunlar konusunda defalarca partinin yetkili makamlarında çözüm aramamıza rağmen maalesef bir sonuca ulaşamadık” dedi.

Çerçioğlu, yaşanan antidemokratik uygulamaların yanı sıra kendi prensipleri olan dürüstlük ve kamu ahlakından taviz vermeme ilkelerini vurguladı. “Bu noktaya gelinmemesi için her seviyede dürüstlük, ahlak, yasalara uygunluk taleplerini dile getirdiklerini” kaydeden Çerçioğlu, şahsı ve ailesinin hedef alındığını ifade etti.