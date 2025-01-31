Ceren Karakoç: Çocukluk Yıllarım Zor Geçti

DUYGUSAL ANILAR VE ANNENİN HASTALIĞI

Ünlü oyuncu, bir programda çocukluk döneminde annesine konulan kanser teşhisini anlattı. Bu süreçte duygusal anlar yaşayan Karakoç, günlerine dair anılarını şu sözlerle paylaştı: “Ben ilkokuldaydım. Anneme hipofiz tümörü teşhisi kondu. Annem 15 günde bir Ankara’ya gidiyordu. Babam ona desteğe gidemiyordu, evde 2 çocuk var. Sabah kalkardı, tahinimizden pekmezimize kadar hepsini yedirirdi, derslerimizle ilgilenirdi, her yediğimizle ilgilendi.”

BABASINDAN ÖĞRENDİKLERİ

“Ben birçok şeyi babamdan öğrendim. En özel şeylerimi ilk babama açtım. Bu aynı zamanda üzücü bir durumdu.” diyerek, annesi gittikten sonra yaşadığı hassasiyeti dile getirdi.

“Annem gittikten sonra babamla yatardık, annemin pijamalarını koklayarak uyurdum. Benim çocukluğum annesiz, o dönemim zor geçti. Babamın sonsuz sevgisi, benim bugün ayakta durmamı ve güçlü olmamı oraya bağlıyorum.” şeklindeki ifadeleriyle, zor zamanlarında babasının kendisine sunduğu sevgiyi vurguladı.