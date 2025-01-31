More
Gündem

Ceren Karakoç: Çocukluk Yıllarım Zor Geçti

ceren-karakoc-cocukluk-yillarim-zor-gecti

DUYGUSAL ANILAR VE ANNENİN HASTALIĞI

Ünlü oyuncu, bir programda çocukluk döneminde annesine konulan kanser teşhisini anlattı. Bu süreçte duygusal anlar yaşayan Karakoç, günlerine dair anılarını şu sözlerle paylaştı: “Ben ilkokuldaydım. Anneme hipofiz tümörü teşhisi kondu. Annem 15 günde bir Ankara’ya gidiyordu. Babam ona desteğe gidemiyordu, evde 2 çocuk var. Sabah kalkardı, tahinimizden pekmezimize kadar hepsini yedirirdi, derslerimizle ilgilenirdi, her yediğimizle ilgilendi.”

BABASINDAN ÖĞRENDİKLERİ

“Ben birçok şeyi babamdan öğrendim. En özel şeylerimi ilk babama açtım. Bu aynı zamanda üzücü bir durumdu.” diyerek, annesi gittikten sonra yaşadığı hassasiyeti dile getirdi.

“Annem gittikten sonra babamla yatardık, annemin pijamalarını koklayarak uyurdum. Benim çocukluğum annesiz, o dönemim zor geçti. Babamın sonsuz sevgisi, benim bugün ayakta durmamı ve güçlü olmamı oraya bağlıyorum.” şeklindeki ifadeleriyle, zor zamanlarında babasının kendisine sunduğu sevgiyi vurguladı.

ÖNEMLİ

Gündem

Nevzat Bahtiyar İçin Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi

Narin Güran cinayeti nedeniyle 4 yıl 6 ay hapis cezası verilen Nevzat Bahtiyar için savcılık, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle İstinaf Mahkemesi'ne itirazda bulundu.
Manşet

Şampiyonlar Ligi’nde Play-Off Eşleşmeleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turları için kura çekimi gerçekleştirildi. Merakla beklenen eşleşmelerden biri "erken final" heyecanı yarattı. Detaylar haberimizde.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.