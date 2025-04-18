Ceren Önder, Babasının Sağlığına İlişkin Açıklama Yaptı

BAŞKANVEKİLİ SIRRI SÜREYYA ÖNDER’İN SAĞLIK DURUMU

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in kızı Ceren Önder Kandemir, babasıyla ilgili sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Ceren Önder Kandemir, babasının durumunun stabil olduğunu ve yüksek hayati riskinin devam ettiğini ifade ederek, “‘Durumu iyiye gidiyor’ haberi, temennimizin çok ötesinde değil ama temenni denilen şey de önemsiz değil” sözlerini kullandı.

BABASININ GEÇMİŞİNE ATIF

Ceren Önder Kandemir, ayrıca babasının 12 yıl önce Gezi Parkı’nda yaptığı konuşmayı, Şair ve Yazar Nevzat Çelik’in notuyla paylaştı. Çelik’in notunda, “Trollerin sevinç böğürtüleri değil, beni asıl şaşırtan ve üzen, kendilerini solcu sanan kimi hesapların ‘oh olsun’ demeye getirdikleri paylaşımları oldu! Mamak A Blok’un havalandırmasında gece vakti falakaya yatırılıp da bir kez bile ah’ demeyen adamdır, insandır Sırrı Süreyya Önder!” şeklinde yer aldı.