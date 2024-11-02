“Çeşme’de Veloturk Gran Fondo Başlayacak”

ÇEŞME’DE BİSİKLET YARIŞI HEYECANI

İzmir’in göz alıcı plajları, festivalleri ve özgün Ege mutfağının bulunduğu Çeşme, Veloturk Gran Fondo etkinliğine ev sahipliği yapacak. Çocukların karne hediyesi olarak bisikletle buluşmasını hedefleyen amatör yol bisiklet yarışı, spor ile sosyal farkındalık yaratma amacını güdüyor. “Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler” projesine destek sağlamak adına bisiklet tutkunlarını bir araya getiren Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano, bu yıl 8’inci defa Çeşme’de gerçekleştirilecek.

ORGANİZASYONDAKİ ÖNEMLİ İSİMLER

Yarış öncesinde Boyalık Beach Otel & Spa’da gerçekleştirilen basın toplantısına pek çok önemli isim katıldı. Toplantıya; Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Çeşme Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nuri Büyükatış, Argeus Travel & Event Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan Yardımcısı Metin Cengiz, Çeşme İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yavuz Yaşar ve birçok davetli yer aldı.

MEHMET MARAŞLI’DAN VURGULU AÇIKLAMA

Toplantıda söz alan Mehmet Maraşlı, yarışmanın sürdürülebilirliğine dikkat çekerek, “Sürdürülebilir olması her şeyden önemli” ifadelerini kullandı. Bu tür organizasyonların hem çevre bilincini artırma hem de toplumsal farkındalığı yayma konusunda büyük katkı sağladığını belirtti.