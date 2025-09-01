Cevdet Yılmaz, büyüme için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye ekonomisinin büyüme sürecine dikkat çekerek, 2025 yılı verileri açıklandığında Türkiye’nin Dünya Bankası sınıflamasında yüksek gelirli ülkeler grubuna gireceğini belirtti. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, “Türkiye ekonomisinde, 2025 yılının ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4,8 oranında büyüme gerçekleşmiştir” ifadelerine yer verdi. Yılmaz, mevsim ve takvim etkilerinden arındırıldığında ekonominin son üç çeyrekteki durumu ile olumlu bir ayrışma gösterdiğini vurguladı.

YÜKSELEN SEKTÖRLERİN ETKİSİ

Yılmaz’a göre, 2025 yılı ikinci çeyreğinde sanayi ve inşaat dahil hizmetler sektöründeki pozitif görünüm ve iç talep artışı büyük bir etken haline geldi. İnşaat sektörü, “yüzde 10,9 oranında büyüme kaydederek ekonomideki dinamizme katkı sağlamıştır” dedi. Ayrıca, yılın ikinci çeyreğinde toplam tüketim büyümesinin yüzde 3,5 olduğu, sabit sermaye yatırımlarının ise yüzde 8,8 oranında gerçekleştiği bilgisi verildi. Kamu tüketimindeki azalma da enflasyonla mücadele kapsamında alınan kararların sonuçları olarak değerlendiriliyor.

DENGELİ BÜYÜMENİN GÖRÜNTÜSÜ

Yılmaz, 2025 yılı ikinci çeyrek itibarıyla genel anlamda büyümenin, “net mal ve hizmet ihracatının sınırlı oranda etkilediğini” ve dış talep koşullarının büyüme üzerinde yaratabileceği risklerin program açısından önemli olmadığına dikkat çekti. Öte yandan, sanayi sektörü yüzde 6,1 oranında, inşaat ve hizmetler sektörü ise yüzde 5,2 oranında büyüme kaydetti. Ancak, tarım sektöründeki olumsuz koşullar negatif bir büyüme ortaya çıkardı.

ULUSAL HESAPLAR SİSTEMİNE YENİ DÜZENLEMELER

Yılmaz, 2025 yılının ilk yarısında işgücü piyasasındaki görünümün güçlü kaldığını ve işsizlik oranının iki yıldan fazla süredir tek haneli bir seviyede seyrettiğini belirtti. Ayrıca, “2025 yılı ikinci çeyrek itibarıyla yıllıklandırılmış kişi başı milli gelirin yaklaşık 17 bin dolara ulaşmasıyla yüksek büyüme performansımızın sürdüğünü” duyurdu.

Uygulanan politikaların, makroekonomik istikrarı ve yapısal dönüşümü sağladığını belirten Yılmaz, yeni politikalar ile ekonominin dayanıklılığını artıracaklarını ifade etti. Türkiye’nin ulusal hesap sisteminin, uluslararası standartlara uyum sağlayarak daha güvenilir ve güncel veriler üretmekte olduğunu kaydeden Yılmaz, “Gerçekleştirilen revizyon sonucunda, 2024 yılı kişi başına düşen milli gelir 15 bin 325 dolar seviyesinde gerçekleşmiştir” dedi. Yılmaz, gayrisafi yurt içi hasıla verilerinin güncellenmesinin önemine vurgu yaptı.