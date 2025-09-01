Cevdet Yılmaz Büyümeye İşaret Etti: 2025

ECONOMİDE BÜYÜME PERFORMANSI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ekonomik büyümeye dikkat çekerek 2025 yılı verileri açıklandığında Türkiye’nin Dünya Bankası sınıflandırmasına göre yüksek gelirli ülkeler grubuna gireceğini bildirdi. Yılmaz, sosyal medya hesabından Türkiye ekonomisinin büyüme performansına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “2025 yılının ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4,8 oranında büyüme gerçekleşmiştir. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak da yüzde 1,6’lık büyüme ile ekonomimiz son üç çeyrekteki pozitif eğilimini daha da ivmelendirerek sürdürmüş, küresel ve bölgesel gerilimlere rağmen diğer ülkelerden olumlu ayrışarak dayanıklılığını ortaya koymuştur” ifadelerini kullandı.

BÜYÜMENİN KAYNAKLARI

Yılın ikinci çeyreğinde OECD ülkelerinin ortalama büyümesi yüzde 1,7, Avro Bölgesi ortalama büyümesi ise yüzde 1,4 olarak kaydedilmiştir. Enflasyonla mücadelede alınan kararların etkisi ile 2025 yılı ikinci çeyreği büyümesinde, sanayi ve inşaat dâhil hizmetler sektöründeki olumlu görünüm ve geçici etkilerle yurt içi talep artışı belirleyici olmuştur. İnşaat sektörü, yüzde 10,9 oranında büyüme sergileyerek ekonomideki dinamizme önemli katkı sağlamıştır.

TÜKETİM VE YATIRIM VERİLERİ

İkinci çeyrekte toplam tüketim büyümesi yüzde 3,5, sabit sermaye yatırımlarının büyümesi ise yüzde 8,8 oranında gerçekleşmiştir. Ayrıca makine-teçhizat yatırımları yüzde 9,3 oranında artmış, kamu tüketiminde ise yüzde 5,2 azalma olmuştur. Bu durum, enflasyonla mücadele kapsamındaki kararların yansımaları olarak ortaya çıkmaktadır.

NET İHRACATIN ETKİSİ

2025 yılı ikinci çeyreğinde net mal ve hizmet ihracatı büyümeyi sınırlı şekilde olumsuz etkilemiştir. Enerji ithalatındaki artış ve zayıf dış talep koşulları nedeniyle bu durum, beklenen bir sonuç olarak değerlendirilmekte ve program açısından önemli bir risk unsuru olarak görülmemektedir. Üretim açısından değerlendirildiğinde, sanayi sektörü yüzde 6,1, inşaat dâhil hizmetler sektörü ise yüzde 5,2 oranında büyümüşken, tarım sektörü yüzde 3,5 negatif büyüme kaydetmiştir. GSYH, 2025 yılı ikinci çeyreğinde 1,474 trilyon dolara ulaşmıştır.

DENGELİ BÜYÜME BEKLENTİSİ

Yılın ikinci yarısında, dışsal koşulların talep üzerindeki geçici ivmeyi sona erdirmesi ve yurt dışı talebin toparlanmasıyla birlikte büyümedeki dengeli seyrin daha belirgin hale gelmesi beklenmektedir. Bu bağlamda, dezenflasyon sürecini sürdüren, yatırımı, üretimi ve ihracatı artırmayı hedefleyen politikalar uygulanmaya devam edecektir.

GÜNCELLENEN ULUSAL HESAPLAR SİSTEMİ

Bugün itibarıyla Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan güncellemeler, uluslararası standartlara uyum sağlamakta ve hesaplama yöntemlerini geliştirmeye yöneliktir. Revizyonla birlikte, Türkiye’nin ulusal hesap sistemi uluslararası karşılaştırılabilirliği artırmış; güvenilir, detaylı ve güncel GSYH verileri elde edilmiştir. 2024 yılı için kişi başına düşen milli gelir 15 bin 325 dolar, 2025 yılı ikinci çeyrek itibarıyla ise yaklaşık 17 bin dolar olarak belirlenmiştir.

GELECEK HEDEFLERİ

Uygulanan makroekonomik istikrar ve yapısal dönüşüm adımlarıyla, ekonominin dayanıklılığını artıracak yeni politikaların oluşturulacağına ve 2026-2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program ile belirlenen hedeflerin gerçekleştirileceğine inandığını ifade eden Yılmaz, “Ekonomimizin dayanıklılığını daha da artıracağız” şeklinde açıklamada bulundu.