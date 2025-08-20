Cevdet Yılmaz: İşsizlik OVP’den Daha İyi

İŞSİZLİK GÖRÜNÜMÜNDEKİ İYİLEŞME

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, işsizlikle ilgili verileri değerlendirerek, genel görünümün Orta Vadeli Program’da (OVP) yapılan öngörülerden daha olumlu olduğunu vurguladı. Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı son on çeyrektir tek haneli seviyesini korumuş ve 2025 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 8,6 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran, OVP’de öngördüğümüzden daha olumlu bir seyir izlemektedir” şeklinde konuştu.

GENÇLER VE KADINLARDAKİ İSTİHDAM ARTIŞI

Yılmaz, gençler ve kadınlardaki istihdam artışına da dikkat çekerek, bu durumun kapsayıcı büyümenin en belirgin göstergelerinden biri olduğunu ifade etti. “Buradaki gelişmeleri de hem istihdam ve üretim politikalarımız açısından hem de nüfus politikalarımız açısından takip ediyoruz,” diyen Yılmaz, 2025’in ikinci çeyreğinde mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre gençlerin işgücüne katılım oranının geçen yılın aynı dönemine kıyasla 1,1 puan yükseldiğini, işsizlik oranının ise 0,4 puan gerilediğini ve genç istihdamındaki artışın sevindirici bir gelişme olduğunu belirtti.

KALICI POLİTİKALARLA İSTİHDAM ARTIRMA HEDEFİ

İstikrarlı ve dengeli büyüme anlayışıyla istihdam artışını kalıcılaştırmayı amaçladıklarını kaydeden Yılmaz, “Toplumun her kesimini kapsayan kalkınma odaklı politikalarımızla bir yandan enflasyonu düşürürken, diğer yandan büyüme için güçlü bir zemin oluşturarak sosyal refahı kalıcı olarak artırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.