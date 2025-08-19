Cevdet Yılmaz: İşsizlik OVP’den Daha İyi

İŞSİZLİK VERİLERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, işsizlik rakamlarını değerlendirerek, mevcut durumun Orta Vadeli Program’da (OVP) yapılan öngörülerden daha iyi olduğunu belirtiyor. Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı son on çeyrektir tek haneli seviyesini korumuş ve 2025 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 8,6 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran, OVP’de öngördüğümüzden daha olumlu bir seyir izlemektedir” ifadelerini kullanıyor.

KAPSAYICI BÜYÜME GÖSTERİGELERİ

Yılmaz, gençler ve kadınlardaki istihdam artışının, kapsayıcı büyümenin net göstergelerinden biri olduğuna dikkat çekiyor. Bu bağlamda, “Buradaki gelişmeleri de hem istihdam ve üretim politikalarımız açısından hem de nüfus politikalarımız açısından takip ediyoruz” şeklinde bir değerlendirme yapıyor. 2025’in ikinci çeyreğinde mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre, gençlerin işgücüne katılım oranının geçen yılın aynı dönemine göre 1,1 puan yükseldiği, işsizlik oranının ise 0,4 puan gerilediği ve genç istihdamının arttığı olumlu gelişmeler arasında.

ISTIKRARLI BÜYÜME STRATEJİLERİ

Yılmaz, istikrarlı ve dengeli büyüme anlayışıyla istihdam artışını kalıcı hale getirmek adına kararlılıkla sürdürülecek politikaların önemine vurgu yapıyor. Toplumun her kesimini hedef alan kalkınma odaklı politikalarla enflasyonu düşürürken, aynı zamanda büyüme için sağlam bir zemin yaratmayı, sosyal refahı kalıcı olarak artırmayı amaçladıklarını belirtiyor.