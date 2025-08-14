Cevdet Yılmaz: TCMB rezervleri rekor seviyede

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ’DAN EKONOMİK VERİLER AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Next Sosyal’deki hesabından makro ekonomik verilerle ilgili bir paylaşımda bulundu. Yılmaz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 8 Ağustos haftasında brüt rezervlerin 174,4 milyar dolara ulaştığını belirtti. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek seviyesini temsil ediyor. Yılmaz, “Yükselen uluslararası rezervler, ülke risk priminin düşmesi, finansal istikrar ve dezenflasyon süreci bakımından olumlu etkilerde bulunmaktadır.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca, cari açığın beklenen seviyenin altında seyretmesiyle dış finansman ihtiyacının azaldığını ve risk primindeki düşüşle dış finansmanın maliyetinin gerilediğini ifade etti.

DEZENFLASYON SÜRECİ GÜÇLENİYOR

Yılmaz, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Teknik analizler, yıl sonunda enflasyon oranının Merkez Bankasının tahmin aralığında, yüzde 25-29 gerçekleşeceğini göstermektedir. Sağlanan gelişmelerin beklentilere daha fazla yansıması ile dezenflasyon süreci güç kazanacaktır.” Yılmaz, finansal istikrarın güçlendiği ve enflasyon oranında düşüşün sürdüğü bir ortamda, sürdürülebilir büyüme ve sosyal refahı artırma hedefleri doğrultusunda çalışmalarını kararlı ve koordineli bir şekilde sürdüreceklerini vurguladı.