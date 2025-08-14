Cevdet Yılmaz: TCMB Rezervleri Rekor Seviyede

CEVDET YILMAZ’DAN MAKRO EKONOMİK VERİLER AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Next Sosyal üzerinden makro ekonomik verilerle ilgili önemli bilgiler paylaştı. Yılmaz, “TCMB verilerine göre brüt rezervler 8 Ağustos haftasında 174,4 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesinde” ifadesini kullandı. Yükselen uluslararası rezervlerin, ülke risk priminin azalması, finansal istikrar ve dezenflasyon süreci açısından olumlu etkileri olduğunu belirtti.

RİSK PRİMİ AŞAĞIYA ÇEKİLİYOR

Cevdet Yılmaz, cari açığın öngörülen düzeyin altında kalmasının dış finansman ihtiyacını azalttığını ifade etti. Risk primindeki düşüşün ise dış finansmanın maliyetini azalttığını vurguladı. Yılmaz, “Teknik analizler, yıl sonunda enflasyon oranının Merkez Bankasının tahmin aralığında, yüzde 25-29 gerçekleşeceğini göstermektedir” dedi.

DEZENFLASYON SÜRECİ GÜÇLENİYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, “Sağlanan gelişmelerin beklentilere daha fazla yansıması ile dezenflasyon süreci güç kazanacaktır” şeklinde konuştu. Finansal istikrarın güçlenmesi ve enflasyon oranındaki düşüşle birlikte sürdürülebilir büyüme ve sosyal refahı artırma hedefleri doğrultusunda belirli bir kararlılıkla ilerleyeceklerini bildirdi.