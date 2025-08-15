Cevdet Yılmaz: TCMB rezervleri rekor seviyede

Ekonomi

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI REZERVLERİ TARİHİ ZIRVEDE

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Next Sosyal’den paylaştığı bir mesajda makro ekonomik verilerdeki gelişmelere dikkat çekti. Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre brüt rezervlerin 8 Ağustos haftasında 174,4 milyar dolara ulaştığını ve bu seviyenin tüm zamanların en yüksek değeri olduğunu bildirdi. Yükselen uluslararası rezervlerin, ülkenin risk primini düşürmesi, finansal istikrarı artırması ve dezenflasyon sürecine olumlu katkılar sağladığını belirtti.

CARI AÇIKTAKİ DÜŞÜŞ, FİNANSAL RİSKİ AZALTACAK

Yılmaz, cari açığın öngörülen seviyenin altında seyretmesi ile dış finansman ihtiyacının azaldığını ve risk primindeki gerilemenin dış finansmanın maliyetini düşürdüğünü ifade etti. “Teknik analizler, yıl sonunda enflasyon oranının Merkez Bankasının tahmin aralığında, yüzde 25-29 gerçekleşeceğini göstermektedir” diyen Yılmaz, mevcut gelişmelerin beklentilere daha fazla yansımasıyla dezenflasyon sürecinin güç kazanacağını vurguladı.

HEDEFLER DOĞRULTUSUNDA KARARLI ADIMLAR ATILACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, finansal istikrarın güçlenmesi ve enflasyon oranındaki düşüşün devam ettiği bir ortamda sürdürülebilir büyüme ve sosyal refahı artırma hedefleri için kararlı ve koordineli çalışmaların sürdürüleceğini söyledi.

