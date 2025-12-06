Cevizlibağ’da Metrobüs Kazası: 14 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Cevizlibağ’da metrobüs duraklarında bekleyen 14 yaşındaki N.Ö. isimli çocuk, metrobüsün yaklaşmasıyla birlikte bayılarak yola düştü. Olay sonrasında metrobüsün çarpması sonucu ağır yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından gözaltına alınan metrobüs şoförü U.B. (41), adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

KAZA ANINDAKİ GELİŞİM

Kaza, dün akşam saatlerinde Cevizlibağ Metrobüs Durağı’nda gerçekleşti. İddialara göre, durakta metrobüs bekleyen 14 yaşındaki N.Ö., metrobüs durağa girdiği esnada aniden baygınlık geçirdi ve dengesini kaybederek yola düştü. Bu sırada durağa giriş yapan metrobüs, N.Ö.’ye çarptı.

İLK MÜDAHALE YERİNDE YAPILDI

Çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanan N.Ö.’ye ilk müdahale, olay yerine ulaştırılan sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin mevcut olduğu öğrenildi. Metrobüs şoförü ise olay sonrası gözaltına alındı, ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, durakta bekleyen genç kızın baygınlık geçirerek düşmesi ve ardından metrobüsün çarpma anı yer alıyor. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı belirtiliyor.