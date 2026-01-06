Ceyda Ersoy’un Evinde Uyuşturucu Ele Geçirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında, kamuoyunda “Ciciş kardeşler” olarak tanınan Esra-Ceyda Ersoy ikilisinden Ceyda Ersoy gözaltına alındı. Ersoy’un ikametinde gerçekleştirilen arama sırasında kokain ve yüzlerce uyuşturucu ve uyarıcı hap bulundu.

TABAKTA UYUŞTURUCU SERVİSİ

Gerçekleştirilen operasyon kapsamında şu ana kadar toplamda 36 kişinin tutuklandığı, Kasım Garipoğlu’nun kaçak olduğu soruşturma sürecinde Ceyda Ersoy’un evindeki arama sonuçlarına göre uyuşturucun tabak içerisinde servis edildiği belirlendi. Evdeki tespitler arasında kokain ve çok sayıda uyuşturucu madde yer aldı.