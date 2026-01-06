Ceyda Ersoy’un Evinde Uyuşturucu Ele Geçirildi

ceyda-ersoy-un-evinde-uyusturucu-ele-gecirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında, kamuoyunda “Ciciş kardeşler” olarak tanınan Esra-Ceyda Ersoy ikilisinden Ceyda Ersoy gözaltına alındı. Ersoy’un ikametinde gerçekleştirilen arama sırasında kokain ve yüzlerce uyuşturucu ve uyarıcı hap bulundu.

TABAKTA UYUŞTURUCU SERVİSİ

Gerçekleştirilen operasyon kapsamında şu ana kadar toplamda 36 kişinin tutuklandığı, Kasım Garipoğlu’nun kaçak olduğu soruşturma sürecinde Ceyda Ersoy’un evindeki arama sonuçlarına göre uyuşturucun tabak içerisinde servis edildiği belirlendi. Evdeki tespitler arasında kokain ve çok sayıda uyuşturucu madde yer aldı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Osmaniye’de Hemzemin Geçitte Tren ile Otomobil Çarpıştı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir hemzemin geçitte yük treni ile otomobil çarpıştı. Kazada maddi hasar oluştu.
Gündem

Bafra’da Apartman Girişinde Cansız Bedeni Bulundu

Samsun'da apartman girişinde ölü halde bulunan kişinin, darp sonucunda yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gündem

Körfezde Bahçede Tavuk Yemi İçin Giden Kadın Ölü Bulundu

Kocaeli'de tavuklarını beslemek üzere bahçeye giden 65 yaşındaki kadın ölü bulundu. Oğlu, annesinin başında gözyaşlarıyla bekledi.
Gündem

Kirişçi Mahallesi’nde Yalnız Yaşayan Şahıs Ölü Bulundu

Karaman'da 55 yaşındaki bir adam, yakınlarıyla temas kuramadığı için yapılan kontrolde evinde ölü bulundu. Olayın nedeni araştırılıyor.
Gündem

Tekmen Mahallesinde Elektrikli Sobadan Yangın Çıktı

Mersin'in Bozyazı ilçesindeki bir apartmanda elektrikli sobanın sebep olduğu yangın, paniğe yol açtı. Yangında can kaybı veya yaralanma olmazken, aile çocuklarını kurtarmayı başardı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.