Ceza Uygulamaları Başladı, 28 Bin TL

UTTS GEÇİŞİ SONRASI CEZA UYGULAMALARI BAŞLADI

Akaryakıt istasyonlarının Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’ne (UTTS) geçiş süresi, 2 Haziran 2025 tarihinde sona erdi. Araç sahipleri için ise bu tarih 30 Haziran 2025 olarak belirlendi. Bu tarihler itibarıyla ceza uygulamaları resmen hayata geçirildi. Gazeteci Emre Özpeynirci’nin haberine göre, Ordu’da bir müşteri, ziyaret ettiği benzin istasyonunda UTTS’nin bulunmadığını fark ederek şikayet etti. Gelen şikayet sonrası yapılan denetimlerde, UTTS’ye geçiş yapmayan istasyona 28 bin TL idari para cezası kesildi. Gelir İdaresi Başkanlığı ve Darphane, UTTS’ye geçiş süresinin sona erdiğini duyurdu.

SÜRÜCÜLER İÇİN CEZA MİKTARLARI BELİRLENDİ

1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren, UTTS kapsamında düzenlenmeyen akaryakıt fişleri gider olarak kullanılamıyor. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyenler için özel usulsüzlük cezaları uygulanıyor. Yetkililer, akaryakıt istasyonları ve taşıt sahiplerine yönelik denetimlerin sık bir şekilde devam ettiğini vurguluyor. Düzenlemelere uymayan akaryakıt istasyonlarına 28 bin TL para cezası uygulanırken, taşıt sahipleri için ceza miktarı 7 bin TL’den başlayarak 28 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. İhlallerin tekrar etmesi durumunda, kesilen para cezasının da artacağı bildiriliyor.