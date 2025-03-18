Cezaevi Firarisi Gürcistan’a Kaçarken Yakalandı

KAÇAKÇIYI YAKALAYAN JANDARMA EKİPLERİ

Gaziantep Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan izinli olarak çıkan ve 25 sabıkası bulunan M.C.K. (44), yurt dışına kaçma amacıyla Artvin’in Kemalpaşa ilçesindeki Çamurlu köyüne geldi. Şüpheli, yüksek dağlık alandan Gürcistan’a ulaşmayı planlıyordu. Ancak karla kaplı arazide kaybolduğunu anlayınca panikleyerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı ve yardım istedi.

YARDIM ÇAĞRISI VE ARAMA OPERASYONU

Acil yardım çağrısına yanıt veren Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Coğrafi Analiz Sistemi (JCAS) yardımıyla M.C.K.’nın konumunu belirledi. Elde edilen bilgilerin ardından ekipler, 3 saat süren zorlu bir yaya arama gerçekleştirdi. Dağlık arazide yürütülen arama sonucu, şüpheli askeri yasak bir bölgede bulundu ve ekipler tarafından yakalandı.

SAĞLIK KONTROLÜ VE TUTUKLAMA

M.C.K., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Artvin Cezaevi’ne gönderilen şüpheli, yurt dışına kaçma girişimlerinin sona ermesiyle adalet önüne çıkmış oldu.