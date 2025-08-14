Cezaevinde Kalacak Murat Çalık

ADLİ TIP KURUMU RAPORU

Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir’in aktardığına göre, Adli Tıp Kurumu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklu bulunan Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumunu değerlendirdi. Kurum, Çalık’ın mevcut sağlık durumunun cezaevinde kalmasına engel teşkil etmediği yönünde bir mütalaa sundu.

ÇALIK CEZAEVİNDE KALMAYA DEVAM EDECEK

Bu gelişmeyle birlikte, Mehmet Murat Çalık’ın cezaevinde kalmaya devam edeceği kesinleşti. Adli Tıp Kurumu’nun değerlendirmesi, tutuklu bulunan bireylerin sağlık durumlarıyla ilgili alınan kararlarda önemli bir kriter olarak öne çıkıyor.