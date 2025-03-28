Cezaevlerinde Ramazan Açık Görüş Düzenlemesi Yapıldı

PAYLAŞILAN AÇIK GÖRÜŞ TARİHLERİ

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı için gerçekleştirilecek açık görüşler hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre, açık görüşler 31 Mart-6 Nisan tarihleri arasında, yetişkin ve genç hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için yarım saatten az ve bir buçuk saatten fazla olmayacak şekilde, çocuk hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için ise bir saatten az ve üç saatten fazla olmamak koşuluyla, 09.00-17.00 saatleri arasında yapılacak.

Görüş günü öncesinde grup oluşturma işlemleri tamamlanacak. Her grubun görüş günü ve saatleri, ailelerine bildirmek üzere hükümlü ve tutuklulara iletilecek. Ayrıca hazırlanan program koğuşlara ve ziyaretçiler tarafından görülebilecek uygun alanlara asılacak.

İzdiham, firar ve karışıklıkları önlemek amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı ve kurum yönetimi, kolluk kuvvetleri ile iş birliği yaparak gerekli önlemleri alacak. Görüş yerinde yeteri kadar dış güvenlik görevlisi gözlemci olarak bulunacak. Belirtilen tarihler dışında görüş yapılmasına izin verilmeyecek; bir defa görüş yapan hükümlü ve tutuklularla ziyaretçilere herhangi bir sebeple ikinci defa izin verilmeyecek. Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma ve hücreye koyma disiplin cezası kesinleşmiş olan hükümlü ve tutuklular, açık görüşten yararlanamayacak.