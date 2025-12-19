Cezayirli Hasan Paşa Köşkü Kazıları Sürüyor

ÇANAKKALE’DE TARİHİ KAZILAR DEVAM EDİYOR

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Mahmudiye köyü Kule mevkiindeki Cezayirli Hasan Paşa Köşkü’nde, Troya Tarihi Milli Parkı sınırları içinde yapılan kazılar, Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Osman Uysal’ın bilimsel sorumluluğunda ve Troya Müzesi uzmanlarından oluşan ekip tarafından devam ediyor. Hazine mülkiyetinde bulunan 1106 metrekarelik alanda yer alan bu köşk ile çiftlik yapıları, Osmanlı dönemine ait önemli kalıntılar sunuyor.

GÖZETLEME KULESİ VE YAPI KALINTILARI ORTAYA ÇIKTI

Köşkten günümüze ulaşan en belirgin yapı olan Hasan Paşa Kulesi, yaklaşık 12 metre yüksekliğiyle ve kare planlı mimarisiyle dikkati çekiyor. Taş duvarlı ve alçı sıvalı kulenin köşelerinde sekizgen gözetleme mevzileri yer alıyor. 2025 yılı kazı çalışmaları kapsamında kulenin güneyinde yapılan çalışmalarda yapı kompleksine ait duvarlar, çevre duvarı, tonozlu giriş yapısı, taş döşeli yollar ve çeşitli mekânlar açığa çıkarıldı.

OSMANLI DÖNEMİNDEN ÇOK SAYIDA BULUNTU ELDE EDİLDİ

Kazılar sırasında Osmanlı dönemine ait seramik parçaları, sikkeler, demir aksamlar, ithal seramikler, Maydos tuğlaları ve devşirme mimari parçalar gün yüzüne çıkarıldı. Elde edilen buluntuların, yapının işlevi ve dönemsel kullanımı hakkında önemli bilgiler sunduğu ifade ediliyor.

ÇANAKKALE’NİN STRATEJİK ÖNEMİ VURGULANDI

Kazı alanında yapılan incelemelerde bulunan Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Çanakkale’nin Türk denizcilik ve deniz harp tarihi açısından stratejik bir konumda bulunduğunu vurguladı. Vali Toraman, Osmanlı donanmasının ilk tersanesinin bu topraklarda kurulduğunu hatırlatarak, Cezayirli Hasan Paşa’nın da bölgeyle yakından ilgilendiğini ve burada şahsi bir çiftlik kurduğunu belirtti.

GELECEK NESİLLERE MİRASI AKTARMA GÖREVİ

Tarihi eserlerin zaman içinde tahrip olduğunu dile getiren Vali Toraman, bu yapıları koruma ve ihya etme sorumluluğu taşıdıklarını söyledi. Köşkün sadece kuleden ibaret olmadığını, çevresinde bir yapı kompleksi bulunduğunu vurgulayarak bu nedenle kazı çalışmalarının başlatıldığını ifade etti.

KAZILARIN DEVAM EDECEĞİ AÇIKLANDI

Çanakkale Valiliği ve İl Özel İdaresi’nin destekleriyle yürütülen çalışmaların devam edeceğini belirten Toraman, “Bu yıl zorlu şartlara rağmen yoğun bir çalışma yapıldı ve çiftliğin avlusu ile müştemilatları ortaya çıkarıldı. Daha kazılacak alanlar var. İnşallah önümüzdeki yıl da bu çalışmaları sürdürmeyi hedefliyoruz” dedi.