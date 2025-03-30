Chamberlain’den Yunus Akgün’e Sert Eleştiriler

BEŞİKTAŞ’IN ZAFERİ VE OYUNCU YORUMLARI

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş, kendi evinde Galatasaray’ı 2-1’lik skorla mağlup etti. Maç sonrasında siyah-beyazlıların orta saha oyuncusu Alex Oxlade Chamberlain, basın mensuplarıyla bir araya gelerek maç hakkında değerlendirmelerde bulundu.

YENİ POZİSYONDAKİ HİSSİ

Chamberlain, “Bugün farklı bir sistem ile sahaya çıktıklarını” belirtirken, yeni pozisyonunda iyi hissettiğini söyledi. “Bu pozisyonda daha defansif ve temkinli oynamam gerekiyor” diyen oyuncu, Gedson ile birlikte oynadıklarını ifade etti. “Kendisi çok enerjik ve öne koşuları iyi yapan bir oyuncu. Onun rolü bu. Benim rolüm daha farklı. Hangi pozisyonda oynadığımın bir önemi yok. En önemlisi oynayarak takımıma katkıda bulunmak. Bunu yapabildiğim için mutluyum” şeklinde konuştu.

MAÇIN ÖNEMİ VE PERFORMANS

Oynadıkları yeni sistemin bu maçta işe yaradığını vurgulayan Chamberlain, “Taraftarımız için bu maçın önemi başkaydı. Enerjik olduğumuzu gösterdik” yorumunda bulundu. Ayrıca, “Rakibimize nereden zarar verebileceğimizin üzerinde çalışmıştık” diye ekledi. Oyuncu, Mario ve Rafa’nın farklı pozisyonlarda oynamasının takıma katkıda bulunduğunu belirtti. “Rakibimiz de maça ortak olmaları adına güzel bir gol attı. Ama maçı ikinci yarıda iyi idare ettik. Profesyonel bir şekilde iyi oynayarak maçı kazandık” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.