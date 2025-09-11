Charlie Kirk Saldırıya Uğradı!

SALDIRIYLA İLGİLİ SON GELİŞMELER

ABD’de Cumhurbaşkanı Donald Trump’ın destekçisi olan muhafazakar yorumcu ve siyasi aktivist Charlie Kirk, Utah Valley Üniversitesi’nde düzenlenen bir etkinlikte silahlı saldırıya uğradı. Kirk, hastaneye kaldırılmasına rağmen kritik bir durumda yaşamını yitirdi. Kirk’in vefatını Trump, sosyal medya üzerinden duyurdu. Utah Valley Üniversitesi polisinden Christine Nelson, saldırıdan sonra insanların güvenli bir yer bulmalarını tavsiye etti. Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda herkesin Kirk için dua etmesi gerektiğini belirtti. Eski başkan Joe Biden’ın yardımcısı ve Demokrat Parti’nin eski başkan adayı Kamala Harris de “Siyasi şiddetin ABD’de yeri yoktur” ifadesini kullandı.

SALDIRININ TANIKLARI

Olay yerinden yaklaşık 20 metre uzakta bulunan Justin Hickens, NBC News’e Kirk’ün vurulduğunu gözlemlediğini aktardı. Hickens, “Yüksek sesli bir silah sesi duyduk, Charlie’den bir sürü kan aktığını gördüm, vücudunun geriye doğru savrulup gevşediğini gördüm ve herkes yere yığıldı” dedi. Birkaç saniye sonra insanlar barikatları aşarak kaçışmaya başladı. Hickens, silah seslerinin kesilmesiyle birlikte kendisini güvende hissettiğini belirtti ve arkasına döndüğünde polislerin bir yaşlı adamı gözaltına aldığını gördüğünü söyledi. “Onu tutukladılar, diz çöktürdüler ve o da haklarını haykırıyordu. Onu kelepçelediler ve götürdüler” diye ekledi.

Hickens, etkinlik alanında güvenlik önlemleri olarak metal dedektörlerinin mevcut olmadığını ancak Kirk’ün kendi önlemlerini aldığını aktardı. New York Times, saldırıya karıştığı düşünülen kişinin tetikçi olmadığını bildirdi.

CHARLIE KIRK’ÜN PROFİLİ

Charlie Kirk, 31 yaşında bir muhafazakar aktivist ve iki çocuk babasıdır. Okul kampüslerinde muhafazakar gençleri örgütleyen Turning Point USA adlı sivil toplum kuruluşunun kuruluşuna katıldı. Donald Trump’ın tanınan destekçilerinden olan Kirk, Trump’a suikast girişimini takiben birkaç gün içinde 2024 başkanlık kongresinde bir konuşma yapmıştı. Trump, Kirk hakkında sık sık olumlu mesajlar vermiştir. Ocak ayında, ikinci dönemine yemin etmeden önceki gün Washington’da yapılan mitingde Trump, “Charlie Kirk burada. Charlie’ye teşekkür etmek istiyorum. Charlie harika birisi” dedi. Ayrıca, 22 Aralık 2024’teki Las Vegas mitinginde Trump, Kirk’ü “inanılmaz” olarak tanımlamış ve “özel bir yetenek” olduğunu belirtmişti. Geçen Haziran ayında, Phoenix’te düzenlenen Turning Point Action belediye toplantısında da Kirk’ü övmesi dikkat çekti.