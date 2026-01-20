Chelsea Devre Arası Transfer Hamlesiyle Fofana’yı Geri Çağırdı

Chelsea, sezonun başında Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük’e kiraladığı genç futbolcu David Datro Fofana’yı devre arasında geri çağırma kararı aldı. İngiliz kulübü, futbolcu ile ilgili yeni bir strateji geliştirdi.

CHELSEA’DEN DEVRE ARASI STRATEJİSİ

Fatih Karagümrük’te sezon başında kiralanan David Datro Fofana’nın kiralık sözleşmesi sona erdi. Chelsea, devre arası transfer döneminde 23 yaşındaki oyuncusunu tekrar kadrosuna dahil etti.

BONSERVİSİYLE TRANSFER PLANI

Fabrizio Romano’nun aktardığı bilgilere göre Chelsea, David Datro Fofana’yı tekrar kiralamak yerine, bonservisiyle birlikte başka bir takıma transfer etmeyi düşünüyor.